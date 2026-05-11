نخستوزیر هند از مردم این کشور خواست در پی اختلال در زنجیره تأمین انرژی ناشی از جنگ غرب آسیا، مصرف بنزین و گازوئیل را کاهش دهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، نارندرا مودی در سخنرانی خود در ایالت تلانگانا در جنوب هند تأکید کرد: شهروندان باید برای کاهش مصرف سوخت، بیشتر از حملونقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از خودرو، سفرهای اشتراکی را در اولویت قرار دهند.
مودی همچنین صرفهجویی در مصرف سوخت را برای حفظ ذخایر ارزی کشور ضروری دانست و افزود: باید توجه ویژهای به صرفهجویی ارزی داشته باشیم، زیرا قیمت جهانی بنزین و گازوئیل به شدت افزایش یافته است.
نخستوزیر هند از مردم خواست برخی الگوهای صرفهجویی انرژی که در دوران شیوع کرونا اجرا میشد، دوباره احیا شود.
در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی با نوسانات شدید روبهرو شده است. با این حال، هند تاکنون برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، قیمت بنزین و گازوئیل را برای مصرفکنندگان داخلی افزایش نداده و سهمیهبندی سوخت نیز اعمال نکرده است.
با وجود این، دولت هند قیمت گاز مایع خانگی را که سوخت اصلی پختوپز در این کشور محسوب میشود، افزایش داده است.
«هاردیپ سینگ پوری» وزیر نفت و گاز طبیعی هند نیز اعلام کرد شرکتهای بازاریابی نفتی این کشور برای تضمین واردات و تأمین بدون وقفه انرژی، متحمل زیانهای سنگینی شدهاند.
وی از مردم خواست درخواست همدلانه نخستوزیر را به یک حرکت عمومی برای صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی تبدیل کنند.