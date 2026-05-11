تیم تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان این روزها مشغول تولید لاروهایی هستند که میتواند در بهره برداری از پسماندهای زبالههای شهری و غذایی نقشی تعیین کننده داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ عماد چنگیزی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان به همراه تیم دانشجویی خود در مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان لارو مگس سرباز تولید می کنند . حشرهای استوایی که لارو آن اکنون در جهان مورد توجه تولید کنندگان نهادههای دامی قرار گرفته است
مگس سرباز سیاه میتواند حجم پسماندهای آلی را ۸۵درصد کاهش داده و از هر چهار کیلوگرم پسماند ۸۰۰ گرم لارو تولید کند
چنگیزی می گوید : پسماندهای آلی میتوانند از طریق راهکارهای مبتنی بر پرورش مگس سرباز سیاه ارزشآفرینی مجدد شوند؛ روشی که این پسماندها را به پروتئین تبدیل کرده و همزمان در سطح محلی اشتغالزایی میکند.
به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان در صورت حمایت نهادهای دولتی از این طرح، قابلیت تولید این مجموعه تا چهار برابر ظرفیت فعلی خواهد بود
بر اساس پیشبینیهای محققان برای سالهای آینده بازار مگس سرباز سیاه در جهان در آستانه یک رشد چند برابری قرار دارد که دانش بنیانهای کشورمان هم اکنون در پی استفاده از این فناوری نوین و عرضه آن به بازار نهادههای دامی هستند.
گسترش این تولید نوین، تقویت سیستمهای غدایی تکمیل چرخه از مزرعه تا سفره و ساخت آیندهای با حداقل پسماند و آلایندکی را به دنبال خواهد داشت.