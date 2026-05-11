کارگاه مدیریت فرصتمحور اعتمادساز در بحران و پسابحران در دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت و با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۳۰ اردیبهشت بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صداوسیما ، این کارگاه با عنوان «مدیریت فرصتمحور اعتمادساز در بحران و پسابحران» و با اعطای گواهینامه رایگان از سوی مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود و بر رویکرد علمی، تحلیلی و انسانی در مدیریت شرایط دشوار بحران و پسابحران تمرکز دارد.
در این برنامه، مسعود ماهوتچی دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دکتر کاوهمحمد سیروس استاد پیشکسوت این دانشکده و دکتر امیرحسین روشنضمیر استاد مدعو، مخترع و پژوهشگر کارآفرینی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان سخنران حضور خواهند داشت.
برگزارکنندگان این کارگاه معتقدند مدیریت اثربخش در دوران بحران و پسابحران تنها به کنترل شرایط محدود نمیشود، بلکه نیازمند معناسازی، جلب مشارکت و ایجاد اعتماد پایدار میان ذینفعان است. بر همین اساس، این رویداد میتواند گامی مؤثر در توسعه ادبیات علمی و کاربردی مدیریت در فضای دانشگاهی و اجرایی کشور باشد و بستری برای تبادل تجربه و همفکری میان استادان، پژوهشگران، مدیران و دانشجویان علاقهمند به حوزههای مدیریت، تابآوری سازمانی و توسعه فردی فراهم کند.
«پویش همافزایی دانش و همفکری در مسیر توسعه» با هدف تقویت نقش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ایجاد ارتباطی مؤثر و سازنده با صنعت و کسبوکارها طراحی شده است. این پویش تلاش دارد ظرفیتهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه را در چارچوب مسئولیت اجتماعی، برای حل چالشهای واقعی سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور، بهویژه در دوران پسابحران، به کار گیرد.
علاقهمندان برای شرکت در این کارگاه میتوانند از طریق لینک زیر ثبتنام کنند: https://evnd.co/nUHnN