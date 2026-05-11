شاهراه آبی هرمز؛ باتلاقی که هر روز آمریکا را بیشتر از قبل در خود فرو میبرد.
به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما؛ شاهراه آبی هرمز؛ باتلاقی که هر روز آمریکا را بیشتر از قبل در خود فرو می برد. البته نه فقط آمریکا؛ امروز متحدان دیرینه آمریکا هم در حال غرق شدن در باتلاق ترامپ هستند.
ریچارد بلومنتال، سناتور آمریکایی گفت: ایران برگهای برندهٔ زیادی در مقابل آمریکا دارد و شما دارید آنها را بهصورت لحظهای میبینید.این سناتور آمریکایی تاکید کرد:آمریکایی ها دارند هزینههای بسیار زیادی میپردازند، اما نه فقط برای بنزین، بلکه برای غذا و همهچیز؛ از تشک گرفته تا تجهیزات پزشکی، هرچیزی که به مواد پتروشیمی و پلاستیک وابسته است؛ و اقتصاد جهانی در خطر است، همه به این دلیل که ایران هنوز برگهای برنده را در دست دارد.