پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار استان در تجمعات حماسی خود در هفتاد و یکمین شب بر حفظ سنگر خیابان تا شکست کامل دشمن، تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای استکبارستیزانه، بار دیگر جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هدف قرار دادن رهبر عزیز انقلاب محکوم نموده و خواستار تداوم پاسخهای قاطع جبهه مقاومت شدند.
قرارهای ایستادگی و پایمردی مردم ایران به هفتادمین شب رسید؛ مردمی که در جنگ اراده ها، پیروز واقعی میدان هستند و وحدت و انسجام ملی را رمز ماندگاری و ضامن ایران قوی میدانند.