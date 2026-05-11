پخش زنده
امروز: -
یک باغدار سرخه ای با بهره مندی از توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی شوره زار را به باغ پسته تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید حسن رضوی اهل روستای صوفی آباد سرخه با تکیه بر ۹ سال تحقیق و آزمون ۶۵ هکتار از زمینهای بیابانی را به باغ پسته تبدیل کرد و توانست از هر هکتار باغ ۱۳ تن پسته برداشت کند.
کلید این موفقیت، گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزیِ مبتنی بر تحقیق ، استفاده هوشمندانه از سیستم آبیاری قطرهای و مدیریت دقیق شوری آب و خاک است .
معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از ۷۰ هزار هکتار باغ استان، به کشت محصولات مقاوم و کمآببر از جمله پسته اختصاص یافته گفت : تغییر الگوی کشت و حذف و جایگزینی محصولات پرآببر با ارقام کمآببر و سازگار با اقلیم کویری، در کنار حمایت از باغداران مبتکری نظیر آقای رضوی در دستور کار است .