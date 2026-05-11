به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید حسن رضوی اهل روستای صوفی آباد سرخه با تکیه بر ۹ سال تحقیق و آزمون ۶۵ هکتار از زمین‌های بیابانی را به باغ پسته تبدیل کرد و توانست از هر هکتار باغ ۱۳ تن پسته برداشت کند.

کلید این موفقیت، گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزیِ مبتنی بر تحقیق ، استفاده هوشمندانه از سیستم آبیاری قطره‌ای و مدیریت دقیق شوری آب و خاک است .

معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از ۷۰ هزار هکتار باغ استان، به کشت محصولات مقاوم و کم‌آب‌بر از جمله پسته اختصاص یافته گفت : تغییر الگوی کشت و حذف و جایگزینی محصولات پرآب‌بر با ارقام کم‌آب‌بر و سازگار با اقلیم کویری، در کنار حمایت از باغداران مبتکری نظیر آقای رضوی در دستور کار است .