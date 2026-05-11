پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از اجرای بستههای حمایتی ویژه برای صنایع آسیبدیده از شرایط جنگی خبر داد و گفت: استمهال بازپرداختها، افزایش دوره حمایت و تأمین منابع جدید برای بازسازی و حفظ اشتغال واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
محسن نادری منش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: این صندوق در سال ۱۴۰۴ با تصویب بیش از ۱۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از ۲۱۰ طرح، رکورد تازهای در حمایت مالی از صنایع پیشرفته کشور ثبت کرده و همزمان بستههای حمایتی ویژهای را برای واحدهای آسیبدیده از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اشاره به عملکرد صندوق در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این صندوق با تلاش همکاران خود توانسته رکوردهای مطلوبی در ارائه خدمات تأمین مالی به بنگاههای فعال در حوزه صنایع پیشرفته کشور ثبت کند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب برای بیش از ۲۱۰ طرح در حوزههای مختلف صنایع پیشرفته اختصاص یافته که بیشترین سهم مربوط به حوزه مواد پیشرفته با ۲۰ درصد بوده است.
نادریمنش ادامه داد: فناوریهای زیستی با کاربردهای پزشکی، صنعتی و معدنی ۱۹ درصد، صنایع الکترونیک و مخابرات ۱۷ درصد، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی با کاربردهای صنعتی و معدنی بیش از ۱۵ درصد، ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته حدود ۱۵ درصد و تجهیزات خاص پزشکی حدود ۵ درصد از مجموع حمایتهای صندوق را به خود اختصاص دادهاند.
وی اضافه کرد: سایر حمایتها نیز در حوزههایی نظیر هوافضا و دیگر فناوریهای پیشرفته به بنگاههای بخش خصوصی اختصاص یافته است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته درباره عملکرد صندوق در حوزه ضمانتنامهها گفت: صندوق موفق شده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه برای بنگاههای مختلف صادر کند که بخش قابل توجهی از تعهدات و حسن انجام کار شرکتها را پوشش داده و نقش مؤثری در توسعه صنایع پیشرفته و حفظ و توسعه اشتغال این بخش داشته است.
نادریمنش با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: حمایت از بنگاههای آسیبدیده در اولویت صندوق و سایر نهادهای کشوری و لشکری قرار گرفته است.
وی افزود: برای شرکتهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدهاند، بازپرداخت چکها و تعهدات مالی تا ۱۵ اردیبهشت ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و تا پایان اردیبهشتماه با بار مالی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان استمهال شده تا امکان استمرار فعالیت برای این واحدها فراهم شود.
نادری منش ادامه داد: برای واحدهایی که آسیب فیزیکی دیدهاند نیز دوره حمایت بیش از سه ماه افزایش یافته و برنامههای ارائه تسهیلات جدید برای بازسازی و نوسازی این واحدها در حال پیگیری است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته گفت: با همکاری وزارتخانه، صندوق و سازمان برنامه و بودجه کشور توافقات لازم برای تأمین منابع جدید انجام شده تا واحدهای آسیبدیده، بهویژه شرکتهایی که زنجیره فروش آنها دچار مشکل شده، بتوانند از این منابع برای حفظ اشتغال، جبران خسارات و توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند.