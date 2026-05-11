مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال، حدود ۵۰۰ تن گل تر و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم غنچه خشک گل محمدی از گلستان‌های اردبیل تولید شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ رحیم یوسفی از آغاز برداشت گل محمدی از گلستان‌های اردبیل در روز‌های پایانی اردیبهشت خبر داد و گفت: امسال این محصول از سطح ۳۴۰ هکتار از گلستان‌های استان برداشت خواهد شد.

وی افزود: گل محمدی به عنوان یکی از گیاهان ارزشمند دارویی و معطر، جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی و فرهنگ ایرانی دارد و استان اردبیل نیز به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت مطلوبی برای توسعه کشت این محصول دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به سطح زیر کشت گل محمدی افزود: از مجموع ۳۴۰ هکتار اراضی زیر کشت گل محمدی در استان، ۲۹۳ هکتار بارور و ۴۷ هکتار غیربارور است و پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت امسال، حدود ۵۰۰ تن گل‌تر و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم غنچه خشک از این گلستان‌ها تولید شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ واحد فرآوری سنتی و ۲ واحد مکانیزه در استان فعالیت می‌کنند و با استفاده از ظرفیت این واحدها، سالانه حدود ۵ هزار لیتر گلاب مرغوب تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

یوسفی همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای توسعه کشت گل محمدی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی و گسترش کشت این محصول در اراضی شیب‌دار، آبی و دیم استان، طی دو سال گذشته بیش از ۷ میلیارد ریال در قالب یارانه و کمک‌های فنی و اعتباری به مجریان طرح در شهرستان‌های مختلف پرداخت شده است.