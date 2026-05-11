به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم فوتسال پترو اروند نماینده آبادان در لیگ دسته دوم فوتسال کشور در مرحله نخست برای صعود به لیگ یک توانست با کسب عنوان قهرمانی به مرحله دوم صعود کند، در این مرحله این نماینده آبادان با تیم‌های بیرجند، کرمان و بافق یزد در گروه سوم همگروه شده است.

بازی‌های مرحله دوم این گروه به میزبانی بیرجند برگزار می‌شود و آبادان نیز در دور برگشت این رقابت‌ها پذیرای گروه سوم خواهد بود.

در پایان چهار تیم نخست به صورت مستقیم راهی لیگ یک می‌شوند و دو تیم از چهار تیم دوم پس از انجام دیدار‌های حذفی نیز به لیگ یک صعود می‌کنند.