به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این دوره، سوارکاران در ۳ رده‌ تمرینی ، مبتدی و E از موانع ۶۰، ۹۰، و ۱۱۵ سانتیمتری پریدند و در پایان آوا سادات زاهدی، بابک گوهری و ناهید عامریان در رده‌ی E، مقام‌های اول تا سوم را بدست آوردند.

این مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان برگزار شد و اسماعیل قرائی رئیس هیئت سوار کاری شهرستان شاهرود اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال ۱۰ دوره دیگر مسابقات پرش با اسب در شاهرود برگزار شود.