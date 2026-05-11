به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: با هوشیاری و تلاش همکاران مان در یگان حفاظت شهرستان بویراحمد، ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه چاه پازنان شهرستان بویراحمد، به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و در بخش کبکیان نیز ۳۷ هزار مترمربع بر اساس حکم قضایی رفع تصرف شد.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب تاکید کرد: از هم میهنان عزیزمان میخواهیم مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال و قاچاق زغال و چوب و آتش سوزی عرصه‌های طبیعی، را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.