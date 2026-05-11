به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه بیش از ۹۷ درصد از اقلام دارویی مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید میشود، افزود: این دستاورد بزرگ نشان میدهد صنعت داروسازی ایران از مرحله خودکفایی کمی عبور کرده و اکنون در آستانه رقابت کیفی و توسعه صادرات قرار دارد.
وی تأکید کرد: ظرفیت تولید در بسیاری از حوزههای دارویی و تجهیزات پزشکی از کشش بازار داخلی فراتر رفته است. ادامه این روند بدون توسعه بازارهای خارجی، نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه میتواند به رکود تولید و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه منجر شود.
پیرصالحی با اشاره به آمارهای صادراتی، گفت: ایران سابقه صادرات به ۴۰ کشور را دارد و بازارهای همسایه به دلیل نیاز رو به رشد، هزینههای حمله و نقل پایین و قرابتهای تجاری، طبیعیترین مقصد برای توسعه این صادرات هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را به عنوان یک بخش راهبردی و ارزآور در اقتصاد ملی تعریف کنیم، باید سرمایهگذاریها؛ هدفمند و صادراتمحور باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به الزامات سیاستی این تحول اشاره کرد و گفت: تدوین سند ملی توسعه صادرات، تسهیل فرآیندهای ارزی برای صادرکنندگان دانشبنیان، تشکیل کنسرسیومهای تخصصی برای ورود جمعی به بازارهای هدف و بازنگری در مکانیزمهای قیمتگذاری داخلی از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
پیرصالحی با تأکید بر حمایت از فناوریهای نوین زیستی و محصولات دانشبنیان افزود: سیاست سازمان غذا و دارو تسهیل مسیر ثبت، ارزیابی و ورود این محصولات به بازار است، مشروط بر اینکه ضوابط ایمنی، اثربخشی و کیفیت بهطور کامل رعایت شود.
وی یادآور شد: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایران امروز موتور محرک تابآوری نظام سلامت در شرایط تحریم بوده است. حفظ این پویایی و تبدیل آن به مزیت صادراتی پایدار، نیازمند عزم ملی، هماهنگی بیندستگاهی و نگاه بلندمدت به بازارهای منطقهای است.