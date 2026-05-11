پخش زنده
امروز: -
مدیر برنامه ملی ارتقا فناوری زنجیره گلخانه و شیلات از تدوین پیشنویس تفاهمنامه با دانشگاه تهران برای اجرای طرحهای الگویی در این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیرحسین صفرقلی، مدیر برنامه ملی ارتقا فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی معاونت علمی، در بازدید از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، از تدوین پیشنویس تفاهمنامهای مشترک برای توسعه طرح های الگویی در حوزه گلخانه و شیلات خبر داد و گفت: اولویتهای دفتر گلخانه و شیلات معاونت علمی، نقشه راه این همکاریهای آتی را شکل خواهد داد.
امیرحسین صفرقلی، در جریان بازدید از دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بر اهمیت ایجاد الگوهای موفق فناوری تأکید کرد و گفت: مدل فعلی دانشگاه تهران که بخش خصوصی را در پروژههای الگویی مشارکت میدهد، گامی مثبت برای رسوخ سریعتر فناوری در مقیاسهای گسترده است.
وی افزود: یکی از مأموریتهای کلیدی معاونت علمی، شناسایی و ایجاد الگوهای موفق در حوزههای فناوری است که بتوانند با هدایت سازمانهای متولی و با مشارکت بخش خصوصی، به صورت گسترده ترویج یابند. در این راستا، تمرکز ویژهای بر حوزههای کشاورزی پیشرفته و شیلات داریم.
وی با یادآوری پیشینه فعالیتهای دانشگاه تهران در این عرصه، گفت: در حال حاضر پروژههای الگویی متعددی در زمینه گلخانه و شیلات در دست اجراست. بازدید اخیر ما از مجموعه با هدف بررسی ظرفیتهای موجود و امکانسنجی همکاری مشترک برای توسعه این الگوها انجام شد. این بازدید فرصتی عالی بود تا زمینه ورود معاونت علمی به پروژههای الگویی که دانشگاه تهران در حال پیگیری آن است، هموار شود.
صفرقلی در ادامه با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر در حوزه باغبانی، گلخانهها و نتهاوسها، بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: مهمترین دستاورد این پروژهها، ورود فعال بخش خصوصی به عرصه پروژههای الگویی است. در حالی که دانش فنی و پژوهشهای دانشگاهی در این حوزه به خوبی پیش رفتهاند، اما همواره چالش اصلی، نحوه انتقال این دانش به عرصه عمل و کشاورزی بوده است.
وی با بیان اینکه این همکاری میتواند سرعت نفوذ فناوریهای نوین را در مقیاسهای بزرگ افزایش دهد، افزود: این الگو نهتنها در حوزه کشاورزی، بلکه در سایر عرصهها و دستگاههای اجرایی نیز قابل تعمیم است.
مدیر برنامه ملی ارتقا فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی در معاونت علمی، از تصمیمات مثبتی که گرفته شده است، خبر داد و اعلام کرد: پروژههای در دست اجرا در این حوزه به معاونت علمی معرفی خواهند شد تا زمینهسازی برای توسعه و حمایت از آنها فراهم شود. این رویکرد نوین، امیدوارکنندهترین راهکار برای غلبه بر چالشهای موجود در انتقال فناوری به بخش کشاورزی کشور است.
صفرقلی اعلام کرد: بر اساس توافقات صورتگرفته، پیشنویس تفاهمنامهای مشترک بین معاونت علمی، دانشگاه تهران و بخش خصوصی تدوین خواهد شد. اولویتهای دفتر گلخانه و شیلات معاونت علمی، نقشه راه این همکاریهای آتی را شکل خواهد داد.
وی با بیان اینکه هدف نهایی، توسعه این مجموعه به عنوان دهکده فناوری و نوآوری در حوزه کشاورزی است، افزود: ما قصد داریم با بهرهگیری از ابزارهای حمایتی معاونت علمی، دانش فنی دانشگاه تهران و سرمایهگذاری بخش خصوصی، این سه ضلع حیاتی را به هم متصل کنیم. این همافزایی میتواند سرعت نفوذ و رسوخ فناوریهای نوین را در عرصه کشاورزی کشور به شکل چشمگیری افزایش دهد.