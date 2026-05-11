یک واحد صنفی خواربار در سمنان به علت گران فروشی و احتکار کالا مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مسئولِ گشتهای مشترکِ نظارتیِ تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: همچنان که برخورد قانونی با متخلفان بازار با تشدید نظارتها در دستور کار است، صنوفِ منصف هم تشویق خواهند شدند.
حسین نظری گفت : امسال ۶۶۷ پرونده تخلف صنفی با گزارش های مردم و نظارت بازرسان در تعزیرات حکومتی تشکیل و برایِ ۵۹۷ پرونده حکم نهایی صادر شده است.
امید خیری مسئولِ گشتهای مشترکِ نظارتیِ تعزیرات حکومتی سمنان هم شهروندان هرگونه گران فروشی و احتکار کالاهای بازار را در سامانههای تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ ثبت کنند.