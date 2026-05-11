به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، لیست اولیه این تیم متشکل از ۵۰ بازیکن را برای ثبت نام در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ارائه کرد.

سرمربی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با توجه به قوانین برگزاری مسابقات که اجازه حضور بازیکن بزرگسال را به طور محدود می‌دهد، ۵۰ نفر را معرفی کرد تا آنها را در نخستین دوره تمرینی این تیم که از ۲۸ اردیبهشت آغاز می شو،د مورد ارزیابی فنی قرار دهد.