معرفی ۵۰ بازیکن فوتبال امید برای حضور در لیست اولیه بازیهای آسیایی
سرمربی تیم فوتبال امید، ۵۰ بازیکن منتخب خود را برای حضور در فهرست اولیه بازیهای آسیایی ناگویا معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید، لیست اولیه این تیم متشکل از ۵۰ بازیکن را برای ثبت نام در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ارائه کرد.
سرمربی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با توجه به قوانین برگزاری مسابقات که اجازه حضور بازیکن بزرگسال را به طور محدود میدهد، ۵۰ نفر را معرفی کرد تا آنها را در نخستین دوره تمرینی این تیم که از ۲۸ اردیبهشت آغاز می شو،د مورد ارزیابی فنی قرار دهد.