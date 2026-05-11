هوای کلانشهر اصفهان در هفت منطقهو سه شهر مجاور در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز ۲۱ اردیبهشتماه با میانگین ۵۲ وضعیت قابلقبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه با میانگین ۵۲ وضعیت در قابلقبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان با ۵۰، زینبیه با ۴۶ و پارک زمزم با ۴۱، دانشگاه صنعتی با ۴۸، فرشادی با ۴۴،کردآباد با ۴۱، و هزارجریب با ۴۹ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.
این شاخص همچنین در ایستگاههای رودکی با ۶۵ ، خرازی با ۵۳، سپاهان شهر با ۶۴، احمدآباد با ۷۲، پروین با ۵۳، انقلاب با ۶۴، کاوه با ۵۲، فیض با ۵۲، میرزا طاهر با ۷۷، ولدان با ۷۰، رهنان با ۷۶ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای نجف آباد با ۴۴،مبارکه با ۴۳ و علوم پزشکی کاشان با ۲۹ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.
همچنین کاشان با ۶۰، خمینیشهر با ۷۵، زرینشهر با ۶۱، شاهین شهر با ۵۴ AQl در وضعیت زرد و قابلقبول است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای سگزی با ۱۲۵، قهجاورستان با ۱۱۷ AQl در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.