به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر حج و زیارت گیلان گفت: دومین کاروان حج تمتع از گیلان به ظرفیت ۱۲۶ نفر، صبح امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس به مقصد مدینه منوره اعزام شدند.

وحید اسکندری افزود: این زائران بعدازظهر دیروز با ۴ دستگاه اتوبوس از ترمینال مسافربری رشت به سمت این فرودگاه حرکت کردند.

وی اضافه کرد: اقامت زائران در مدینه النبی، ۷ روز است و پس از آن با حضور در میقات شجره، احرام بسته و از طریق قطار حرمین، برای انجام مناسک حج تمتع رهسپار مکه مکرمه خواهند شد.