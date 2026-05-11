رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: پس از گذشت چندین دهه، پرنده «سار صورتی» مجددا در تالاب بینالمللی قوپی باباعلی مهاباد مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از ثبت مشاهده پرنده نادر و حمایتشده «سار صورتی» پس از گذشت چندین دهه، در محدوده زیستگاه تالاب بینالمللی قوپی باباعلی خبر داد.
فاروق سلیمانی گفت: سار صورتی از گونههای حمایتشده به شمار میرود و مشاهده آن در یک زیستگاه، نشانهای مثبت از شرایط مطلوب محیطی آن منطقه تلقی میشود.
وی اظهار کرد: حضور این پرنده پس از سالها میتواند بیانگر بهبود وضعیت زیستگاه و افزایش منابع غذایی در تالاب باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: بازگشت سار صورتی به تالاب قوپی باباعلی نهتنها یک مشاهده ساده نمیباشد، بلکه پیامی روشن از ظرفیتهای طبیعی این منطقه و اهمیت پاسداری از آن برای نسلهای آینده است، رخدادی که امیدها برای تداوم حیات گونههای نادر در این زیستگاه را زنده کرده است.