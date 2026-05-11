‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،نمایشگاه تخصصی «اقتصاد مقاومتی» در راستای تجلیل از نقش بسیج در توسعه کشور و به مناسبت هفته بسیج سازندگی، با حضور سرهنگ شالیکارفرمانده سپاه ناحیه سوادکوه‌شمالی برگزار شد.

‌این نمایشگاه که در قالب ۱۰ غرفه برپا شده است، با تمرکز بر محوریت تولید و حمایت از خودکفایی، میزبان مجموعه‌ای از محصولات باکیفیت تولیدکنندگان محلی است. هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، ایجاد بستری مناسب برای توانمندسازی اقتصاد خانوار‌ها و حمایت از تولیدات خانگی و کوچک است که با تکیه بر بنیان‌های اقتصاد مقاومتی شکل گرفته‌اند.

‌دراین مراسم سرهنگ شالیکارضمن تجلیل از تلاش‌های فعالان عرصه تولید، تأکید کرد: نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، تنها یک فضای تجاری نیست، بلکه گامی عملی در جهت پیوند میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین تقویت زنجیره تولید در سطح خانواده‌هاست.

‌در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند با خرید مستقیم محصولات از تولیدکنندگان، به حمایت از اقتصاد ملی کمک کرده و با کیفیت بالای کالا‌های تولید شده در این ۱۰ غرفه آشنا شوند. این رویداد تا پایان هفته بسیج سازندگی ادامه خواهد داشت.