پخش زنده
امروز: -
مدیر منابع آب شهرستان بهار از مهروموم شدن ۸۰۵ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح تعادلبخشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ یزدان گلستان گفت: با انسداد این چاهها که مجموع عمق آنها به ۱۴.۵ کیلومتر میرسد، از برداشت غیرقانونی ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.
او تاکید کرد: مدیریت صحیح منابع آب با توجه به چالشهای زیستمحیطی، یکی از اولویتهای اصلی دولت است و در همین راستا از ابتدای اجرای طرح تعادلبخشی تاکنون، ۸۰۵ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان بهار شناسایی و پر شده است.
مدیر منابع آب شهرستان بهار تجهیز چاههای مجاز به ابزارهای کنترلی را از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۹۸۰ دستگاه کنتور هوشمند روی چاههای بهرهبرداری نصب شده است.
گلستان گفت: این کنتورها امکان رصد لحظهای میزان برداشت و برنامهریزی دقیق برای دشتها را فراهم کرده و نقش بسیار مثبتی در کاهش تخلفات داشتهاند.
او همچنین نسبت به عواقب افت سطح آبهای زیرزمینی هشدار داد و افزود: این وضعیت نهتنها به بخش کشاورزی آسیب میزند، بلکه تهدیدی جدی برای زیستبوم منطقه و امنیت غذایی محسوب میشود.
مدیر منابع آب شهرستان بهار از بهرهبرداران خواست با رعایت دقیق الگوی مصرف و نصب کنتور، در اجرای برنامههای حفاظتی مشارکت کنند و از شهروندان دعوت کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله حفر چاه غیرمجاز یا دستکاری در سیستمهای اندازهگیری، مراتب را برای برخورد قانونی سریع به این مدیریت یا شماره ۳۱۵۱ گزارش دهند.