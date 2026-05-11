مدیرکل راه و شهرسازی فارس از تخصیص واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن به هزار و ۲۸۸ متقاضی نهایی در شهرستان استهبان خبر داد و گفت: بخشی از طرح‌ها به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و پیگیری برای شتاب‌بخشی به اجرای دیگر طرح‌ها ادامه دارد.

محمدمهدی عبدالهی در جلسه شورای مسکن این شهرستان گفت: این واحد‌ها در قالب ۵ طرح و در ۵ محل مجزا در حال ساخت است.

وی افزود: از مجموع ۵ هزار و ۸۰۶ ثبت‌نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن استهبان، پس از پالایش نهایی، این تعداد برای دریافت طرح واجد شرایط شناخته شدند.

عبدالهی، تأخیر در تخصیص تسهیلات بانکی را یکی از مهم‌ترین عوامل کندی اجرای برخی طرح ها عنوان کرد.

به گفته وی، تاکنون ۲ سایت از مجموع ۵ سایت به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند و پیگیری برای اتصال سایر سایت‌ها ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه تأسیسات و تجهیزات را از دیگر موانع پیش‌روی اجرای طرح دانست.

در این نشست تأکید شد در صورت واریز به‌موقع آورده متقاضیان، صورت‌وضعیت پیمانکاران نیز در سریع‌ترین زمان پرداخت شود.

همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شدند زیرساخت‌های آب، برق و گاز سایت‌های پنج‌گانه را با فوریت اجرا کنند.