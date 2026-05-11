صاحبان صنایع و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ در استان سمنان از تسهیلات سرمایه در گردش بهرهمند می شوند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط اضطرار که معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی آن را ابلاغ کرده است ؛ واحدهای تولیدی آسیب دیده از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تسهیلات دریافت میکنند.
یادگار احمدی گفت : در قالب این طرح واحدهای با اشتغال زیر ۵۰ نفر به ازای هر نیرو ۴۴ میلیون تومان و واحدهای ۵۰ تا ۲ هزار نفر به ازای هر نیرو ۲۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت می کنند .
به گفته وی ، تاکنون ۱۱۰ واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کردهاند.
این طرح بمنظور پشتیبانی از صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای آسیب دیده تولیدی و خدماتی اجرا میشود.
متقاضیان استفاده از این تسهیلات میتوانند از طریق سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.