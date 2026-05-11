رئیس دانشگاه پیام‌نور با تاکید بر اینکه این دانشگاه گسترده‌ترین شبکه خدمت‌رسانی آموزشی در کشور را داراست، گفت: دانشگاه پیام‌نور نشان داد که در سخت‌ترین شرایط صیانت از آموزش، تعطیل‌بردار نیست و این شبکه آمادگی دارد با کمترین هزینه، اهداف کلان آموزش عالی را محقق سازد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام‌نور، دکتر محمدهادی امین‌ناجی در آئین نکوداشت «یاد استاد» که در سالن شورای ریاست سازمان مرکزی برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای اخیر تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که همکاران ما در فضای متلاطم ماه‌های اخیر مصون ماندند، اما یاد و خاطره ۱۹ شهید دانشجو و دانش‌آموخته این دانشگاه که توسط ظالمان عالم به شهادت رسیدند و همچنین شهادت مظلومانه و درعین حال عزتمندانه مقام معظم رهبری در جنگ رمضان را ارج می‌نهیم و برای علو درجات آنان دعا می‌کنیم.

آموزش در دانشگاه پیام‌نور حتی یک ساعت هم تعطیل نشد

امین‌ناجی با اشاره به پایداری این دانشگاه در بحران‌های اخیر اظهار داشت: در شرایطی که فضای خاصی بر کشور حاکم بود، دانشگاه پیام‌نور وظیفه محوله در حوزه آموزش را به درستی ایفا کرد و حتی یک ساعت از کلاس‌ها، آموزش‌ها و آزمون‌های خود را تعطیل نکرد. این موضوع گویای قدرت بالای شبکه نظام‌مند خدمت‌رسانی این دانشگاه به کشور است.

وی افزود: این شبکه قدرتمند می‌تواند در راستای سیاست‌های آموزش عالی، با عزت، قدرت و البته هزینه‌ای به مراتب کمتر، ایفای نقش کند. تمام تلاش ما حفظ عزت و کرامت همکاران علمی و اداری در تمامی سطوح بوده است.

ارائه خدمات هوشمند به ۸۵ هزار کارمند دولت در دل بحران

رئیس دانشگاه پیام‌نور به کارکرد اجتماعی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: ما وظیفه خود را ارائه خدمت صادقانه و بی‌منت به فرزندان ایران می‌دانیم. در همین راستا، در اوج بحران‌ها و در دوران جنگ رمضان، دانشگاه موفق شد دوره کوتاه‌مدت ملی توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دولت را به بیش از ۸۵ هزار نفر از کارکنان دولت جمهوری اسلامی ارائه دهد که اقدامی جهادی در حوزه ارتقای مدیریت دولتی بود.

آغاز نهضت آموزش هوشمند در سال تحصیلی جدید

امین‌ناجی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آتی دانشگاه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: عزم دانشگاه برای ارتقای کیفیت و هوشمندسازی خدمات آموزش عالی جزم شده است. گام آغازین ما در این مسیر بسیار محکم برداشته شده و امیدواریم در نیمسال اول سال تحصیلی آینده، در هر دانشکده چندین درس از دروس پرمخاطب را به صورت کاملاً هوشمند و نوین ارائه دهیم.

ظرفیت بالای علمی؛ ۲۱ درصد اساتید دانشگاه پیام‌نور دانشیار و استادتمام هستند

وی با اشاره به قدمت ۴۰ ساله دانشگاه و بلوغ علمی کادر آموزشی تصریح کرد: از میان ۳۱۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور، بیش از ۲۰ درصد در مرتبه دانشیاری و استادتمامی قرار دارند. هیئت ممیزه دانشگاه نیز با برگزاری جلسات هفتگی و مستمر، بدون وقفه در حال بررسی پرونده‌های ارتقای اساتید است تا شایسته‌سالاری در بالاترین سطح رعایت شود.

قدردانی از حمایت‌های دولت و وزارت علوم

رئیس دانشگاه پیام‌نور ضمن ابلاغ پیام تشکر جمعی از اعضای علمی دانشگاه از مقامات ارشد دولت و وزارت علوم گفت: ۱۰۰۳ نفر از اساتید شاخص دانشگاه در پیامی به رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر علوم، از اقدامات بی‌بدیل ایشان در حمایت از اعضای علمی قدردانی کردند که بنده وظیفه دارم این پیام سپاس را مجدداً در این محفل رسمی اعلام نمایم.

ورود به رشته‌های نوین و همکاری با وزارت بهداشت

امین‌ناجی از تدوین سرفصل‌های جدید آموزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ سرفصل جدید در رشته‌های مورد نیاز کشور آماده شده است که مراحل قانونی خود را در شورای برنامه‌ریزی طی می‌کند.

رئبیس دانشگاه پیام نور در پایان با اشاره به پویایی هیئت‌رئیسه در ایام تعطیلات نوروز اظهار داشت: در فاصله تعطیلات تا آغاز به کار رسمی، ۸ جلسه مفصل جهت رصد، برنامه‌ریزی و اصلاح فرآیند‌های دانشگاه برگزار شد که نشان‌دهنده عزم جدی برای دستیابی به اهداف کلان وزارت علوم و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است.