به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در این آیین گفت: جهیزیه‌ها شامل یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، جاروبرقی و بخاری است.

سردار حسین اکبری افزود: جهیزیه به نوعروسانی اهدا شد که توانایی خرید اقلام ضروری زندگی را نداشتند و پایگاه‌های بسیج محلات این افراد نیازمند را شناسایی کردند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: کمک‌ها توسط خیران، نیکوکاران، دستگاه‌های حمایتی، سپاه و گروه‌های جهادی جمع آوری شده است و توسط قرارگاه خدمت رسانی و مشارکت‌های مردمی در بین زوج‌های جوان استان در روستا‌های محروم و حاشیه شهر‌ها توزیع شد.

وی تاکیدکرد: سپاه در حوزه‌های سازندگی، معیشتی و محرومیت‌زدایی حضور پررنگی دارد و در راستای عمل به مسوولیت‌های خود شاهد اهدای جهیزیه به نوعروسان است.

سردار اکبری خاطرنشان کرد: با احتساب کمک‌های مومنانه در روز‌های اخیر به نوعی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید جهزیه نوعروسان خانواده‌های نیازمند هزینه شده است و این امر ادامه نیز دارد.

وی گفت: اکنون گروه‌های جهاد گر استان در تمامی حوزه‌ها از جمله اقدامات نظامی، خدمت رسانی در مناطق جنگی، فعالیت گروه‌های جهادی مشغول به فعالیت هستند و حتی در ایام جنگ کمک به خانوار‌های نیاز را فراموش نمی‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی به اعزام گروه‌های جهادی از جمله گروه جهادی پزشکی به مناطق جنگی تهران اشاره‌ای کرد و افزود: در دورانی که در تهران حضور داشتند یکهزار و ۵۰۰ منزل مسکونی که از ناحیه جنگ دچار خسارت شده بود را بازسازی کردند.

سردار اکبری خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی استان در این ایام چهار هزار و ۵۰۰ نفر روز در مناطق نگی خدمت رسانی کردند.

مسوول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی گفت: گروه‌های جهادی در تخصص‌های مختلف برای کمک به مردم آسیب دیده در مناطق جنگی کشور اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار سیدجعفر سبزه اظهار کرد: این گروه‌ها در بخش‌های امداد و نجات، عمرانی، فرهنگی و رسانه، تاسیسات، فنی، بنایی، شیشه بری، آوار برداری و سایر حوزه‌ها ساماندهی شده‌اند.

وی افزود: تیم‌های اعزامی با هدف تسریع پاک‌سازی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و ثبت و پوشش فعالیت‌های میدانی، در محل حادثه حاضر شده‌اند.