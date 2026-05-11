مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز ثبت‌نام جایزه «فیروزه» خبر داد و گفت :این رویداد با هدف شناسایی تولیدکنندگان گمنام کالا‌های فرهنگی در روستا‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نوری‌زاده گفت: ما در راستای حمایت از کالا‌ها و محصولات فرهنگی که بر اقتصاد فرهنگ تاکید دارند، برای معرفی و شناسایی تولیدکنندگان این حوزه اقدام کرده‌ایم. این تولیدکنندگان عمدتا از استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌های کشور هستند و در زمینه زنده نگه داشتن برخی هنر‌ها و کالا‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: جایزه فیروزه حدود ۱۰ سال پیش راه‌اندازی شد و امسال به دوران شکوفایی خود رسیده است. این رویداد در حوزه‌هایی همچون اسباب‌بازی، نوشت‌افزار ایرانی ـ اسلامی، هدایای فرهنگی و دست‌سازه‌ها و همچنین استارت‌آپ‌های فرهنگی برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند ثبت‌نام خود را آغاز کنند.

نوری‌زاده با اشاره به بخش ویژه این دوره بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، فراخوانی منتشر خواهیم کرد تا افرادی که آمادگی دارند در راستای زنده نگه داشتن جنایت‌های جنگی، به‌ویژه آنچه برای کودکان در میناب رخ داده است، دست‌سازه‌هایی تولید کنند و به دبیرخانه ارسال کنند. این آثار باید هم جنبه محکومیت داشته باشند و هم در راستای زنده نگه داشتن این وقایع باشند. برای این بخش، علاوه بر جوایز عادی، جایزه ویژه‌ای نیز به صورت مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا پایان تیرماه خواهد بود. برنامه ما برگزاری اختتامیه در شهریورماه است و داوری آثار نیز در مردادماه انجام می‌شود. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این زمان‌بندی تغییر نخواهد کرد.

مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی درباره موضوع جشنواره گفت: بخش ویژه جشنواره به موضوع جنگ اختصاص دارد، اما در حالت عادی، جشنواره عمومی است. تاکنون در بخش ویژه، اثری به دبیرخانه نرسیده، اما در بخش اصلی جشنواره که پیش از جنگ آغاز شده بود، بیش از ۳۵۰ اثر دریافت کرده‌ایم. امیدواریم امسال بیش از چهار تا پنج هزار اثر به دبیرخانه ارسال شود.

نوری‌زاده درباره سابقه جایزه فیروزه اظهار کرد: این جایزه طی ۱۰ سال برگزاری خود حدود دو هزار تولیدکننده را شناسایی کرده و در مجموع هفت تا هشت هزار اثر در این سال‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین تلاش کرده‌ایم تعامل این آثار با بازار را نیز فراهم کنیم.

وی افزود: علاوه بر جوایز مادی و لوح تقدیر، برگزیدگان می‌توانند عضو صندوق هنر شوند و از مزایایی مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و سایر خدمات این صندوق استفاده کنند.

نوری‌زاده در پایان درباره داوران جشنواره نیز گفت: داوران هر دوره متغیر هستند و از بخش خصوصی و انجمن‌های مرتبط انتخاب می‌شوند.