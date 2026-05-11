به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: هم اکنون تاغزارهای شهرستان‌های خواف، مه ولات، رشتخوار، گناباد، بجستان، ششتمد، بردسکن، سبزوار، خلیل آباد و میان‌ جلگه درگیر آفت ملخ شده‌ اند.

علی شکاری افزود: ۱۴ شهرستان استان بیش از ۵۷۰ هزار هکتار تاغزار دارند که بیش از ۲۰ هزار هکتار از این اراضی درگیر آفت ملخ هستند.

شکاری با اشاره به خشکسالی‌ های مداوم و نقش آن در گسترش آفات اظهار کرد: البته در این میان نقش موثر تغییرات اقلیمی را در هجوم این آفت نمی‌ توان نادیده گرفت.

وی گفت: درخت تاغ به عنوان نگهبان خاک نقش مهمی در کنترل بیابان و مهار ریزگردها و مبارزه با آفت ملخ در شرایط کنونی نقش مهمی در حفظ سلامت هوا و خاک استان دارد که در این زمینه کمک و همکاری مردم بسیار ضروری است.

شکاری با بیان اینکه آفت ملخ موجب خشک شدن تاغ‌ ها می‌شود، ‌ گفت: تیم های مبارزه با آفت منابع طبیعی در شهرستان‌ های درگیر با مشارکت جوامع محلی به کمک روش‌ های متنوع زیستی و مکانیکی در حال مبارزه با این آفت هستند.

۱۷ درصد از مساحت کل بیابان‌ های ایران در خراسان رضوی قرار دارد و بر این اساس هم‌ اکنون ۵/۵ میلیون هکتار از مساحت خراسان رضوی یعنی ۴۸ درصد از گستره این استان را اقلیم بیابانی تشکیل می‌ دهد.

هشت میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مجموع ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار مساحت کل خراسان رضوی عرصه‌ منابع طبیعی است.