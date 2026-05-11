عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد شایعترین مشکلات گوارشی کودکان بیان کرد: این مشکلات شامل یبوست عملکردی، رفلاکس نوزادی، دلدردهای عملکردی، اسهال عفونی و آلرژیهای غذایی هستند و طبق منابع معتبر، بیش از ۹۰ درصد مشکلات گوارشی کودکان ماهیت خوشخیم و عملکردی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ایرج شهرامیان» دکترای فوق تخصصی بالینی گوارش کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص نشانههای هشداردهنده گوارشی کودک که بسیار جدی است نیز گفت: علائم هشداردهنده شامل کاهش وزن یا توقف رشد، خون در مدفوع، استفراغ صفراوی (سبز)، درد شکمی شبانه، اسهال مزمن، تب طولانی و کمخونی غیرقابل توضیح است که وجود این موارد نیازمند ارزیابی سریع تخصصی است.
تفاوت دلدرد طبیعی دوران رشد با درد نگرانکننده در کودکان
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد تفاوت دلدرد طبیعی دوران رشد با درد نگرانکننده توضیح داد: دلدردهای عملکردی اغلب با رشد طبیعی و معاینه سالم همراهاند، اما دردهای نگرانکننده بیشتر با تب، خونریزی، کاهش وزن یا بیدار شدن کودک از خواب همراه میشوند.
دکتر شهرامیان درباره شایع بودن یبوست در کودکان و علتهای مهم آن نیز افزود: «یبوست»، نزدیک به ۱۰ تا ۳۰ درصد کودکان را درگیر میکند؛ طبق گایدلاین JPGN، بیش از ۹۵ درصد موارد عملکردی بوده و علل اصلی شامل رژیم کمفیبر، کمبود مصرف مایعات، نگهداشتن مدفوع و تغییرات رفتاری و استرس است.
رفلاکس معده در نوزادان تا چه زمانی طبیعی محسوب میشود؟
این پزشک متخصص کودکان با اعلام اینکه رفلاکس فیزیولوژیک در بسیاری از نوزادان تا حدود ۱۲ ماهگی طبیعی است و اگر وزنگیری مناسب باشد، نیاز به درمان ندارد، عنوان کرد: درمان این بیماری تنها در صورت بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) و علائم هشدار توصیه میشود.
نقش تغذیه در پیشگیری بیماریهای گوارشی کودکان
دکتر شهرامیان با تاکید بر اینکه تغذیه سالم نقش کلیدی در پیشگیری از یبوست، چاقی، کبد چرب و اختلالات عملکردی دارد، مصرف کافی فیبر، میوه، سبزی و آب مناسب توصیه کرد و اضافه کرد: مصرف زیاد فستفود و خوراکیهای پُرچرب نیز سبب افزایش یبوست، تغییر میکروبیوم روده، تشدید رفلاکس و افزایش خطر چاقی و کبد چرب میشود.
مصرف زیاد آنتیبیوتیک به فلور طبیعی روده آسیب میزند
دکترای فوق تخصصی بالینی گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه مصرف بیرویه آنتیبیوتیک موجب کاهش تنوع میکروبیوم و افزایش خطر اسهال وابسته به آنتیبیوتیک و آلرژیهای آینده میشود، در مورد تاثیر پروبیوتیکها در سلامت گوارش کودکان نیز اظهار داشت: پروبیوتیکها در برخی شرایط مانند اسهال عفونی و اسهال پس از آنتیبیوتیک، مفید هستند، اما مصرف روتین برای همه کودکان توصیه نمیشود.
او با تاکید بر اینکه رژیم بدون گلوتن نیز، تنها برای کودکان مبتلا به سلیاک یا حساسیت اثباتشده ضروری است و حذف بیدلیل میتواند سبب کمبودهای تغذیهای شود، ادامه داد: علائم مهم هشدار بیماری سلیاک در کودکان شامل اسهال مزمن، نفخ و سوءجذب، کمخونی مقاوم به آهن، کوتاهی قد و تأخیر بلوغ است.
دکتر شهرامیان با هشدار اینکه آمار آلرژی غذایی و سلیاک در کودکان در حال افزایش است، گفت: مطالعات اپیدمیولوژیک، افزایش شیوع آلرژیهای غذایی و تشخیص سلیاک را در سالهای اخیر نشان دادهاند.
سندرم روده تحریکپذیر در کودکان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه «سندرم روده تحریکپذیر در کودکان»، یکی از شایعترین اختلالات عملکردی کودکان است و با درد شکمی و تغییر اجابت مزاج بدون علائم هشدار مشخص میشود، اضافه کرد: استرس و اضطراب میتواند باعث مشکلات گوارشی شود؛ محور روده_مغز نقش مهمی در این زمینه دارد و اضطراب میتواند دلدرد عملکردی و IBS را تشدید کند.
او در خصوص رایجترین باور اشتباه والدین درباره دلدرد یا اسهال نیز گفت: باورهای نادرست شامل این است که «هر دلدردی، نشانه آپاندیسیت است»، «هر اسهالی نیاز به آنتیبیوتیک دارد» یا «رفلاکس، نوزاد حتماً باید دارو دریافت کند».
دکتر شهرامیان با تاکید بر اینکه قطع خودسرانه لبنیات در کودکان، درست نیست، توضیح داد: حذف لبنیات تنها در صورت آلرژی یا عدم تحمل لاکتوز توصیه شده و حذف غیرضروری سبب کمبود کلسیم و ویتامین D میشود.
آیا هر استفراغی نشانه عفونت معده است؟
این پزشک متخصص کودکان با بیان اینکه هر استفراغی نشانه عفونت معده نیست، گفت: استفراغ میتواند ناشی از رفلاکس، انسداد، میگرن شکمی یا علل نورولوژیک باشد و استفراغ صفراوی نیز، نیازمند بررسی فوری است.
او با اشاره به اینکه بین سلامت گوارش و سیستم ایمنی کودک، ارتباط مستقیم وجود دارد، افزود: بیش از ۷۰ درصد فعالیت ایمنی در روده رخ میدهد و میکروبیوم سالم، نقش کلیدی در تنظیم ایمنی و کاهش آلرژی دارد.
آیا آندوسکوپی و کلونوسکوپی در کودکان ایمن است؟
دکتر شهرامیان با تاکید بر اینکه آندوسکوپی و کلونوسکوپی در کودکان در مراکز تخصصی بسیار ایمن است و در مواردی مانند خونریزی گوارشی، شک به بیماری التهابی روده (IBD)، اسهال مزمن یا کمخونی شدید توصیه میشود، به والدین برای حفظ سلامت گوارش کودکان، تغذیه سالم همراه با فیبر کافی و آب مناسب، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک یا حذف غذایی غیرضروری و توجه به علائم هشدار مانند خونریزی، کاهش وزن یا توقف رشد توصیه کرد.