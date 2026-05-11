به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: برداشت محصول جو را از سطح ۲۱ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز و پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۴۵ تن جو از این مزارع برداشت شود.

نوری نژاد افزود: با توجه به شرایط مناسب جوی در فصل زراعی اخیر، انتظار می‌رود برداشت این محصول با عملکرد مطلوبی همراه باشد.

وی گفت: محصول جو از نظر تغذیه‌ای و همچنین استفاده در خوراک دام، اهمیت بالایی در سبد محصولات کشاورزی شهرستان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی، ضمن تقدیر از تلاش کشاورزان، در خصوص رعایت اصول برداشت و نگهداری محصول جهت حفظ کیفیت و جلوگیری از ضایعات تاکید کرد.