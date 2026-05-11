نخستوزیر پیشین تایلند، تاکسین شیناواترا، روز دوشنبه پس از گذراندن بخشی از دوران محکومیت خود، زودتر از موعد از زندان آزاد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این میلیاردر ۷۶ ساله که از سپتامبر گذشته به اتهام فساد مالی در حال گذراندن محکومیت یکساله بود، اکنون باید در دوره چهار ماهه آزادی مشروط، از پابند الکترونیکی استفاده کند.
آزادی تاکسین، احتمال بازگشت دوباره او به صحنه سیاسی تایلند را افزایش داده است؛ چهرهای که طی دو دهه گذشته یکی از مهمترین رقبای جریانهای نزدیک به ارتش و سلطنت در این کشور به شمار میرفت.
حزب «پهو تای» وابسته به خانواده شیناواترا، در سالهای گذشته یکی از موفقترین احزاب سیاسی تایلند بوده و چهار نخستوزیر از این خاندان به قدرت رسیدهاند. این حزب بهویژه در مناطق روستایی از حمایت گسترده برخوردار است.
با این حال، این حزب در انتخابات اخیر بدترین نتیجه تاریخ خود را کسب کرد و به رتبه سوم سقوط کرد؛ مسئلهای که آینده سیاسی خاندان شیناواترا را با ابهام روبهرو ساخته است.
کارشناسان سیاسی معتقدند آزادی تاکسین میتواند در کوتاهمدت به تقویت جایگاه حزب پهو تای منجر شود، اما در مقابل، جریانهای محافظهکار و نزدیک به نخبگان سنتی نیز بیش از گذشته علیه او متحد خواهند شد.
اداره زندانهای تایلند پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل سن بالا و باقی ماندن کمتر از یک سال از محکومیت، تاکسین مشمول آزادی مشروط شده است.