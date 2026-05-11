به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه پیش بینی کرد: امسال چهار و ۵۰۰ تُن محصول برداشت شود.

سخاوت اباذر نژاد با اشاره به اینکه هندوانه در بخش رودخانه در دو فصل کشت می‌شود افزود: دوره اول کشت هندوانه شهریور ماه است که برای شب یلدا قابل برداشت می‌شود و کشت دوم بهمن ماه است و اردیبهشت ماه زمان برداشت این محصول است.

بیشتر بخوانید: هرمزگان قطب محصولات خارج از فصل کشور

وی گفت: برداشت هندوانه در بخش رودخانه تا اوایل خرداد ماه ادامه دارد.

مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه افزود: هندوانه‌های برداشت شده علاوه برمصرف داخل کشور، به خارج از کشور صادر می‌شود.

اباذر نژاد گفت: بیشتر مناطق زیرکشت روستا‌های چاه گنجعلی و دشت مسافرآباد است.