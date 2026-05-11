با تلاش کارشناسان اداره دامپزشکی و همکاری عوامل انتظامی، یک واحد غیرمجاز سورت روده در شهرستان قرچک شناسایی و پلمب شد و در این عملیات، بیش از ۹۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی فاسد که در شرایط کاملاً غیربهداشتی نگهداری میشد، کشف و با دستور قضایی معدوم گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد خلیلی رئیس اداره دامپزشکی قرچک با اشاره به استمرار نظارتهای بهداشتی دامپزشکی از کلیه مراحل تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی گفت: طی بازرسی کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی این اداره در سطح شهرستان یک واحد غیر مجاز سورت روده که در شرایط کاملاً غیر بهداشتی فعالیت میکرد؛ شناسایی و با همکاری نیروهای محترم پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان پلمب شد
وی افزود: از این کارگاه غیر مجاز بیش از ۹۰۰ کیلوگرم روده و چربی گوسفندی فاسد و غیر بهداشتی کشف و با اخذ دستور از مقام قضایی معدوم و پرونده متصدی این واحد متخلف نیز تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلف صورت گرفته به مراجع قضایی معرفی شد
دکتر خلیلی در پایان خاطرنشان کرد که نظارتهای بهداشتی کارشناسان این اداره بصورت مستمر ادامه داشته و شهروندان عزیز میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف مرتبط با دامپزشکی، مراتب را با شماره تماس ۰۲۱۳۶۱۲۸۰۸۴ و یا سامانه ۱۵۱۲ اطلاع رسانی کنند