پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: یک جوان ۱۵ ساله در استخر کشاورزی واقع در شهرقاضی از توابع شهرستان فاروج غرق شد و جان خود را ازدست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محبان گفت: در ساعت ۱۶:۰۵یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در پی تماس با مرکز هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر غرقشدگی یک جوان ۱۵ ساله در استخر کشاورزی واقع در شهرقاضی از توابع شهرستان فاروج اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای تخصصی نجات غریق و قواصی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
تیمهای عملیاتی اعزامشده عملیات جستوجو و بیرونکشیدن پیکر فرد غریق از آب را آغاز کردند و پیکر وی از آب خارج شد.
این حادثه بار دیگر خطرات استخرهای کشاورزی و عدم رعایت نکات ایمنی را گوشزد میکند؛