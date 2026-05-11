آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و غبار محلی و بر روی دریا و وزش باد‌های سطحی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریا کمی مواج خواهد بود و در صورت احتیاط شناور‌های سبک، برای رفت و آمد سایر شناور‌ها مشکلی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

مجتبی حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز چهارشنبه در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این‌مدت، افزایش نسبی دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان داریم.