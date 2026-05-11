اعضای منتخب ششمین دوره هیأت‌مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین با دریافت اعتبارنامه‌های رسمی، فعالیت قانونی خود را آغاز کردند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، منتخبان ششمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین، اعتبارنامه‌های رسمی خود را دریافت کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اعلام کرد فرآیند صدور این اعتبارنامه‌ها به پایان رسیده و اسناد مربوطه به امضای معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رسیده است.

مجتبی دائی‌دائی در این مراسم، بر نقش مهم کاردان‌های فنی در افزایش کیفیت ساخت‌وساز و اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان تأکید کرد.

به گفته او، استقرار هیأت‌مدیره جدید می‌تواند به بهبود روند نظارت‌های فنی در سطح استان کمک کند.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین همچنین تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف صنعت ساختمان را یک ضرورت دانست.

در این دوره، ۷ عضو اصلی، ۲ عضو علی‌البدل و ۲ بازرس اصلی و علی‌البدل اعتبارنامه دریافت کردند.

منتخبان جدید قرار است به مدت سه سال مسئولیت هدایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین را بر عهده داشته باشند.