اعضای منتخب ششمین دوره هیأتمدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین با دریافت اعتبارنامههای رسمی، فعالیت قانونی خود را آغاز کردند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، منتخبان ششمین دوره انتخابات هیأتمدیره و بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین، اعتبارنامههای رسمی خود را دریافت کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اعلام کرد فرآیند صدور این اعتبارنامهها به پایان رسیده و اسناد مربوطه به امضای معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی رسیده است.
مجتبی دائیدائی در این مراسم، بر نقش مهم کاردانهای فنی در افزایش کیفیت ساختوساز و اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان تأکید کرد.
به گفته او، استقرار هیأتمدیره جدید میتواند به بهبود روند نظارتهای فنی در سطح استان کمک کند.
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین همچنین تعامل مؤثر میان بخشهای مختلف صنعت ساختمان را یک ضرورت دانست.
در این دوره، ۷ عضو اصلی، ۲ عضو علیالبدل و ۲ بازرس اصلی و علیالبدل اعتبارنامه دریافت کردند.
منتخبان جدید قرار است به مدت سه سال مسئولیت هدایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قزوین را بر عهده داشته باشند.