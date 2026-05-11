مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی زیرسازی معابر سایت نهضت ملی مسکن اشنویه، پیش‌بینی کرد که ۸۱۸ قطعه زمین در سایت علی آباد تا پایان خرداد ماه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در سفر به شهرستان اشنویه از سایت نهضت ملی مسکن شهری معروف به سایت علی آباد بازدید کرد و گفت: این سایت در قالب ۶۳ هکتار است که به ۴۰۹ قطعه تفکیک می‌شود و از این طریق ۸۱۸ نفر واجد شرایط ثبت نامی صاحب این زمین‌ها می‌شوند.

علیرضا مقدم افزود: مرحله اول شامل خاکبرداری و زیرسازی معابر با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است که پس از آن مرحله دوم مبنی بر جدول گذاری آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان خرداد ماه، این قطعات زمین تحویل متقاضیان در شهرستان اشنویه شود.

مقدم پس از بازدید همراه مهران عزیزی مدیر بنیاد مسکن شهرستان اشنویه از مراحل ساخت و ساز مسکن محرومین نیز بازدید کرد.