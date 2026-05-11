با تلاش و همت تعدادی از خیران اصفهانی ، زندانی معسر مالی که حدود ۱۲ سال در زندان اصفهان بسر می برد از بند رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گرجی زاده مدیر ستاد دیه اصفهان گفت: با تلاش مضاعف کارشناسان ستاد دیه و پنج میلیارد ریال کمک خیر نیک سرشت اصفهانی یک نفر از زندانیان مرد جرایم غیر عمد که مدت ۱۲ سال بدون استفاده از مرخصی و هرگونه ارفاقات در حال تحمل حبس بود، به آغوش خانواده بازگشت .

مدیر ستاد دیه اصفهان با اشاره به اینکه برخی از زندانیان بدلیل آگاهی نداشتن از موضوعات قانونی و بواسطه اعتماد بدون پشتوانه محکوم به تحمل حبس و در نهایتبه زندانها معرفی می شوندابراز امیدواری کرد با بالارفتن سطح معلومات بویژه در حوزه قضائی شاهد کاهش چشمگیر ورودی به زندانها و موسسات کیفری باشیم.

گرجی زاده مدیر ستاد دیه اصفهان تاکید کرد:گره گشایی از مشکلات زندانیانی که بعلت ناتوانی در پرداخت تعهد خود در حال تحمل حبس هستند، می تواند بعنوان یک سنت حسنه و در قالب فرهنگ ایثار و نوعدوستی جایگاه ویژه تری در بین آحاد مردم نیکوکار اصفهان را برای خود رقم زند.

وی با آرزوی قبولی نیات همه خیران از آحاد جامعه و سازمانهای مردم نهاد خواست تا با پیوستن به پویش کمک به زندانیان نیازمند زمینه ساز آزادی زندانیان و شادی خانواده آنان شوند.