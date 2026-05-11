هفته سی و سوم فوتبال بوندسلیگای آلمان یکشنبه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
هامبورگ ۳ - ۲ فرایبورگ
اف ث کلن ۱ - ۳ هایدن هایم
ماینتس ۱ - ۳ اونیون برلین
در جدول، بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیمهای اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.
در پایین جدول تیمهای وولفسبورگ، هایدن هایم و سن پائولی با ۲۶ امتیاز در ردههای شانزدهم تا هجدهم قرار گرفتهاند و حداقل به پلی آف میروند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا میرود و تیمهای هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط میکنند. از دسته دوم بوندسلیگا تاکنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.