به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

هامبورگ ۳ - ۲ فرایبورگ



اف ث کلن ۱ - ۳ هایدن هایم

ماینتس ۱ - ۳ اونیون برلین



در جدول، بایرن مونیخ با ۸۶ امتیاز از ۴ هفته قبل قهرمان زودهنگام فصل لقب گرفت و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۷۰ و ار بی لایپزیش با ۶۵ امتیاز دوم و سوم هستند و هر سه تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. تیم‌های اشتوتگارت و هوفنهایم با ۶۱ و بایرلورکوزن با ۵۸ امتیاز چهارم تا ششم هستند.

در پایین جدول تیم‌های وولفسبورگ، هایدن هایم و سن پائولی با ۲۶ امتیاز در رده‌های شانزدهم تا هجدهم قرار گرفته‌اند و حداقل به پلی آف می‌روند. در بوندسلیگا تیم شانزدهم به پلی آف سقوط و بقا می‌رود و تیم‌های هفدهم و هجدهم به دسته دوم سقوط می‌کنند. از دسته دوم بوندسلیگا تاکنون صعود تیم شالکه مسجل شده است.