معاون اقتصادی استاندار کردستان خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها برای تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری و کمک به تولید و اشتغال در استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ازهاری در جلسه کمیسیون بانک‌های استان ضمن قدردانی از عملکرد شبکه بانکی استان در ایام جنگ تحمیلی اخیر گفت: در روزهای جنگ با تلاش مجموعه بانک‌های استان، مردم در دریافت خدمات بانکی و تامین نیازهای ضروری با مشکل جدی مواجه نشدند.

وی با اشاره به نزدیک شدن سالگرد سفر رهبر شهید به کردستان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تلاش مضاعف برای رفع مشکلات اقتصادی، حمایت از تولید و اجرای دقیق مصوبات هستیم.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های استان در اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری اظهارکرد: سرمایه‌گذاران زیادی برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند و انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری بیشتری برای تحقق مصوبات و کمک به تولید و اشتغال استان داشته باشند.

ازهاری به طولانی شدن روند جذب تسهیلات در برخی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: تاخیر در پرداخت تسهیلات، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها را از بین می‌برد و نباید پرداخت اعتبارات به ماه‌های پایانی سال موکول شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید نقش فعال‌تری در تامین مالی طرح‌های اقتصادی ایفا کنند، تاکید کرد: لازم است بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر در کمیته‌های کارشناسی وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی را بررسی و پیگیر رفع موانع موجود باشند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت وحدت رویه در سیستم بانکی استان بیان کرد: نباید شرایط دریافت تسهیلات بین شعب بانک ها متفاوت باشد و لازم است ضوابط پرداخت و نحوه دریافت ضمانت‌ها به صورت شفاف و یکسان اجرا شود.

ازهاری به خسارات ناشی از جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید در تامین سرمایه در گردش و حمایت از واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی آسیب‌دیده همکاری جدی داشته باشند تا این واحدها بتوانند دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.

وی بر آمادگی کامل شبکه بانکی در شرایط حساس کنونی تاکید کرد و افزود: دشمن امروز تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی گذاشته و استمرار خدمات بانکی و حمایت از فعالان اقتصادی، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد.