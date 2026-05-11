وزیر بهداشت مالزی اعلام کرد این کشور با وجود آنکه تاکنون هیچ موردی از ابتلای شهروندان مالزیایی به ویروس هانتا ثبت نشده، در آماده‌باش کامل برای مقابله با تهدید این بیماری قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، داتوک سری دکتر ذوالکفلی احمد وزیر بهداشت این کشور گفت چالش‌های سلامت عمومی اکنون ماهیتی جهانی پیدا کرده‌اند و هیچ کشوری بدون اقدامات پیشگیرانه مداوم در امان نیست.

وی تأکید کرد نمی‌خواهیم موجب نگرانی و هراس عمومی شویم، اما در عین حال نیز نباید مردم تصور کنند، چون این بیماری در کشور‌های دیگر رخ داده، خطری متوجه مالزی نیست.

وی همچنین از تشدید کنترل‌های بهداشتی در تمامی مبادی ورودی بین‌المللی خبر داد و گفت اقدامات غربالگری سلامت و افزایش سطح آمادگی در فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های اصلی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت مالزی، تاکنون بیش از ۲۲ هزار کشتی و شناور در مبادی ورودی این کشور بازرسی شده و هزاران گواهی بهداشتی و گواهی ضدعفونی کشتی صادر شده است تا اطمینان حاصل شود شناور‌ها الزامات بهداشت عمومی را رعایت می‌کنند.

ذوالکفلی احمد با هشدار درباره خطرات این ویروس گفت: ویروس هانتا از طریق جوندگان منتقل می‌شود و انسان ممکن است بر اثر تماس با هوای آلوده به فضولات، ادرار یا بزاق حیوانات آلوده، به این بیماری مبتلا شود.

پیش‌تر رسانه‌های بین‌المللی از تشدید اقدامات نظارتی و قرنطینه‌ای در برخی کشور‌های اروپایی پس از شیوع ویروس هانتا در کشتی تفریحی «ام‌وی هوندیوس» خبر داده بودند.