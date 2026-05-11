مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال، ۴۶۸ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از هشت میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال در استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسن شمسی‌پور افزود: در این مدت هزار و ۸۳۴ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی و بازار استان انجام شد که ۸۹۳ مورد آن در قالب گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی بود.

وی گفت: همچنین ۲۱ پرونده قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال در استان تشکیل شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری مهم‌ترین تخلفات کشف‌شده را گران‌فروشی با ۴۷ پرونده به ارزش سه میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال، عرضه خارج از شبکه با یک پرونده به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال، کم‌فروشی با ۲۲ پرونده به ارزش ۶۴۳ میلیون ریال، تقلب با پنج پرونده به ارزش ۷۷۸ میلیون ریال و احتکار عنوان کرد.