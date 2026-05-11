پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، از تحقق جهش قابل توجه در منابع مالی شهرداریهای استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، از تحقق جهش قابل توجه در منابع مالی شهرداریهای استان خبر داد و گفت: با پیگیریها و تلاشهای مستمر استاندار مازندران و در سایه انضباط مالی و استیفای حقوق شهروندان، مجموعاً مبلغ ۴۴ میلیون و ۶۵۰ هزار میلیون ریال (معادل ۴ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان) از محل سرفصلهای قانونی به حساب شهرداریهای استان واریز شده است.
عبدالرضا دادبود، با اشاره به افزایش چشمگیر منابع ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی افزود: حجم این اعتبارات از ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه ۶۰.۶ درصدی منابع در این بخش است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: علاوه بر این، مبلغ ۹۸۰ میلیارد ریال از محل قانون درآمد پایدار و بیش از ۷ هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تقویت بنیه مالی شهرداریهای استان تخصیص یافته است.
دادبود این افزایش منابع را نتیجه پیگیریهای مؤثر مدیریت ارشد استان دانست و تأکید کرد: تقویت منابع مالی شهرداریها نقش مهمی در توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای خدمات عمومی و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی در شهرهای استان خواهد داشت.