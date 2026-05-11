مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: با اجرای ۲۲ طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر در روستاهای اشنویه شاخص بهره‌مندی این شهرستان از طرح هادی از ۷۰ به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در دیدار با فرماندار اشنویه گفت: شاخص اجرای طرح هادی روستایی در شهرستان اشنویه ۷۰ درصد است که امسال با تعریف ۲۲ طرح اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر که هفت روستای آن جدید هستند شاهد کسب جایگاه ۸۰ درصدی در این شاخص خواهیم بود.

علیرضا مقدم اظهار کرد: این شهرستان ۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که ۴۹ روستای آن از این شاخص بهره‌مند هستند و امسال نیز ۱۵ روستا اجرای بازنگری شده و هفت روستای جدید شاهد اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی معابر در اشنویه خواهند بود.

عبدالاسلام مام عزیزی، فرماندار اشنویه نیز در این دیدار گفت: حدود ۶ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی روستایی در اشنویه وجود دارد که یک هزار و ۸۰۰ مورد آن با مشارکت مردم نوسازی و مقاوم سازی شده است و امیدواریم امسال در خصوص این شاخص نیز شاهد ارتقا جایگاه باشیم.