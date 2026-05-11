اتحادیه جهانی کشتی، میزبان‌های ۴ رقابت جهانی نوجوانان، جوانان، زیر ۲۳ سال و بزرگسالان در سال ۲۰۲۷ را به همراه زمان برگزاری این مسابقات اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جهانی کشتی در رده‌ی بزرگسالان در سال ۲۰۲۷ در لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود.

مسابقات قهرمانی کشتی بزرگسالان جهان سال آینده که اولین مرحله انتخابی المپیک برای بازی‌های ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز خواهد بود، ۲۰ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۶ در مرکز تاریخی توماس و مک، دانشگاه لاس وگاس، نوادا برگزار خواهد شد. این مرکز حدود ۲۰، هزار نفر ظرفیت دارد.

در این مسابقات نخستین سهمیه‌های مستقیم برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اعطا خواهد شد. ۷۲ مدال‌آور (اول، دوم و سوم مشترک) در ۱۸ وزن المپیکی در مسابقات جهانی ۲۰۲۷، سهمیه‌هایی را برای کشور‌های مربوطه خود کسب خواهند کرد.

بر اساس اعلام اتحادیه جهانی، مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ روز‌های ۱۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۶ در شهر امان اردن، رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۷ روز‌های ۱ تا ۷ شهریور ۱۴۰۶ در شهر نووی ساد صربستان و مسابقات امید‌های جهان (زیر ۲۳ سال) ۲۰۲۷ روز‌های ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۶ در شهر براسوف رومانی برگزار خواهد شد.

اتحادیه جهانی برای زمان برگزاری مسابقات جهانی از سال ۲۰۲۸ تغییراتی را در نظر گرفته است، به طوری که مسابقات جوانان جهان قبل از نوجوانان و مسابقات امید‌ها نیز قبل از بزرگسالان برگزار خواهد شد.