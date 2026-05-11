به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن گفت: شهرستان فریدن ۹۷ هزار و ۶۴۵ هکتار مساحت دارد که ۵۱ هزار هکتار آن را پوشش های مرتعی تشکیل داده اند و یکی از طرح های اجرا شده ویژه مراتع این شهرستان، مدیریت چرای دامداران است که از اسفند پارسال آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

سیدعلیرضا بهرامی بااشاره به پوشش ۷۵ هکتاری لاله های واژگون به عنوان گونه کمیاب و زیبا در مراتع روستای دره‌بید، افزود: مراتع روستای دره‌بید یکی از بهترین مراتع شهرستان و متنوع از پوشش های گیاهی، دارویی و مرتعی در منطقه فریدن شناسایی شده که حفظ این سرمایه طبیعی یک وظیفه همگانی است.

مجید جوهری مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری اصفهان در بازدید از این منطقه گردشگری افزود: با توجه به پتانسیل گردشگری منطقه فریدن؛ شوراهای اسلامی و دهیاری ها می توانند با تهیه طرح های جامع توریستی، گردشگری سلامت و زیست محیطی و ارائه به استانداری از تسهیلات ویژه برای ساماندهی، گسترش و حفاظت این مناطق گردشگری و سرمایه های طبیعی بهره‌مند شوند.