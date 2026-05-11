نماینده وزن ۳۵ کیلوگرم تیم ملی نونهالان با شکست بوکسور قرقیزستان به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت و ۲ نماینده دیگر نشان برنز کسب کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا که در سالن «کومپتیشن ونو» شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) ۳ نماینده کشورمان در رده سنی نونهالان پسران به مصاف حریفان خود رفتند.

در وزن ۳۵ کیلوگرم ابوالفضل پیشه‌ور در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف بوکسوری از کشور قرقیزستان رفت و با شکست این بوکسور به فینال این رقابت‌ها راه یافت. وی پنجشنبه در فینال برای رسیدن به مدال طلا به مصاف نماینده قزاقستان خواهد رفت.

در وزن ۵۲ کیلوگرم نیز امیرمهدی شاد نیز پس از یک دور استراحت، به مصاف بوکسوری از کشور هندوستان رفت و پس از شکست مقابل حریف خود به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۵۸ کیلوگرم آریا موسوی به مصاف بوکسوری از کشور هندوستان رفت و با شکست مقابل این بوکسور هندی به مدال برنز دست یافت.

وی در نخستین مبارزه نماینده کره جنوبی را شکست داده بود.

لازم به ذکر است، ابوالفضل مالکی در وزن ۵۲ کیلوگرم، متین چمی‌پا در وزن ۵۷ کیلوگرم، فرزان احمدی در وزن ۷۰ کیلوگرم و در وزن ۸۰+ کیلوگرم، یاسین زیار ۴ نماینده بوکس نوجوانان ایران هستند که به نیمه‌نهایی رسیده‌اند و روز جمعه به روی رینگ خواهند رفت.

سینا بلانش سرمربی تیم ملی نونهالان است، بیژن عبدالملکی نیز به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان را همراهی می‌کند.