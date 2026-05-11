به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرهزاد گفت: این طرح با هدف کاهش نیاز مصرف برق و کمک به عبور موفق از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های صنعت برق برای مدیریت بار در فصل گرم سال گفت: در قالب طرح مهتاب مجموعه‌ای از اقدامات فنی و نظارتی برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر در افزایش مصرف و تلفات برق در شبکه توزیع استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این طرح اقداماتی نظیر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور‌های معیوب و غیردقیق، کنترل و پایش مصرف مشترکان بدمصرف، نظارت بر میزان مصرف چاه‌های کشاورزی بر اساس پروانه بهره‌برداری و قرارداد‌های موجود، و همچنین شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدیریت مصرف یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پایداری شبکه برق است، گفت: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح بتواند درصدی از نیاز مصرف برق استان را کاهش دهد و نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه توزیع در دوره اوج بار تابستان ایفا کند.

فرهزاد گفت: اجرای دقیق این طرح علاوه بر کمک به مدیریت پیک بار، موجب کاهش تلفات انرژی، افزایش بهره‌وری شبکه توزیع و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار خواهد شد.