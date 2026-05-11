در هفتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه حضرت امام خامنهای، مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان پیشوا با حضوری حماسی در میدان شهید چمران، بار دیگر با آرمانهای رهبر شهید قدس تجدید میثاق کرده و بر تداوم راه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه امروز و در حالی که ۷۱ شب از عروج ملکوتی علمدار انقلاب میگذرد، میدان شهید چمران پیشوا میعادگاه عاشقان و سوگوارانی بود که از جوار بارگاه ملکوتی حضرت جعفربنموسیالکاظم (ع) به خیابانها آمدند تا نشان دهند پیوند مردم این دیار با ولایت، ناگسستنی است.
در این اجتماع بزرگ که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان انقلابی برگزار شد، شرکتکنندگان با حمل تصاویری از امام خامنهای و سردادن شعارهای استکبارستیزانه، جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را محکوم کردند.