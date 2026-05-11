به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه و فردا سه شنبه صاف و آفتابی با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.

حمیدی با اشاره به اینکه آسمان استان از عصر سه شنبه تا چهارشنبه افزایش ابر، وزش باد بویژه ارتفاعات غربی استان با باد و رعد وبرق پراکنده پیش بینی می شود افزود: چهارشنبه نیمه شرقی استان غالبا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی گفت: پنج شنبه و جمعه آسمان استان غالبا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دیروز دشت ناز و میاندورود با ۲۸ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.