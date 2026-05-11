در هفتاد و یکمین شب از شهادت مظلومانه علمدار انقلاب، مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان قرچک با برپایی تجمعی عظیم، ضمن خونخواهی رهبر شهید خود، بر ادامه مسیر جهاد تا نابودی کامل جبهه استکبار تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابان‌های شهرستان قرچک شاهد قیام باشکوهی بود که در هفتاد و یکمین شب از عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، لرزه بر اندام دشمنان افکند. مردم کفن‌پوش و ولایت‌مدار قرچک با حضور در میدان امام خمینی (ره)، بار دیگر ثابت کردند که پیوند آنها با ولایت با خون گره خورده است.

در این اجتماع حماسی که با عنوان «قیام خونخواهی» برگزار شد، قشر‌های مختلف مردم با سردادن شعار‌های «انتقام، انتقام» و «مرگ بر آمریکا»، جنایت بزدلانه استکبار جهانی در هدف قرار دادن رهبر عزیز انقلاب را محکوم کرده و تصریح کردند که این خون‌های پاک، مقدمه آزادی قدس شریف خواهد بود.