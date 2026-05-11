

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، دکتر علی‌اکبری در بازدید از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و هدفمند میان مراکز علمی و واحد‌های صنعتی گفت: تعامل دوسویه میان دانشگاه و صنعت یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.



وی افزود: این ارتباط موجب می‌شود دانشگاه از تحولات و نیاز‌های واقعی جامعه فاصله نگیرد و در مقابل، صنعت و جامعه نیز مطالبات و انتظارات خود را به‌روشنی به نظام آموزشی منتقل کنند.



رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با ابراز خرسندی از حضور در استان مازندران، ظرفیت‌های شرکت صنایع چوب و کاغذ را «غرورآفرین» توصیف کرد و اظهار داشت: آشنایی نزدیک با توانمندی‌ها و عظمت این مجموعه ملی، مایه مباهات است؛ اما آنچه این حضور را برای ما ارزشمندتر می‌کند، شراکت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با چنین ظرفیتی در سطح ملی است.



علی اکبری با اشاره به استقرار مرکز آموزش علمی‌کاربردی در این شرکت تصریح کرد:خوشحالیم که دانشجویان ما در بطن صنعت، آموزش می‌بینند و مهارت می‌آموزند. این فرصت باعث می‌شود پیش از فراغت از تحصیل، با حرفه‌ها و مهارت‌های تخصصی آشنا شوند و آمادگی لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند.

وی هم‌افزایی صنعت و دانشگاه را مایه افتخار دانست و بر رویکرد آمایشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد. به گفته وی، برنامه‌های آموزشی این دانشگاه متناسب با ویژگی‌ها و تحولات هر منطقه طراحی می‌شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور در پایان بار دیگر بر اهمیت تعامل مستمر میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: این ارتباط دوسویه، زمینه‌ساز تحول در هر دو حوزه خواهد بود؛ دانشگاه با نیاز‌های واقعی جامعه هماهنگ می‌شود و صنعت نیز از ظرفیت علمی و مهارتی دانشگاه بهره‌مند خواهد شد.



یادآوری می شود ؛ شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه صنعت سلولزی تامین (تاسیکو) از بزرگ‌ترین تولید کنندگان کاغذ در ایران با ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن شامل ۹۰ هزار تن کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و ۸۵ هزار تن کاغذ فلوتینگ، نقشی کلیدی در صنعت کاغذ کشور ایفا می‌کند.

این شرکت سهامی عام در سال ۱۳۷۶ با مساحتی بالغ بر ۴۸۰ هکتار افتتاح و راه اندازی شده است. میزان سرمایه گذاری این شرکت ۶۰۰ میلیون دلار شامل سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و هزینه‌های فاینانس است. از مهم‌ترین اهداف تاسیس این شرکت بهره برداری اصولی و حفظ و احیای منابع جنگلی در حاشیه دریای خزر، کاهش وابستگی به واردات کاغذ و تقویت تولید داخلی، جلوگیری از خروج ارز و کمک به ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی در سطح منطقه و کشور، ارتقاء دانش فنی و تخصصی در حوزه جنگلداری و صنایع کاغذ می‌باشد. در سالیان اخیر و با قرارداد فی مابین شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و وزارت آموزش و پرورش، کتب درسی دانش آموزان سراسر کشور با کاغذی که توسط این شرکت تولید شده است چاپ شده و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.

در کنار فعالیت‌های تولیدی، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مرکز آموزش علمی کاربردی این شرکت را در سال ۱۳۹۱ تاسیس کرد. این مرکز دارای ۵۰۷ نفر دانشجو می‌باشد که در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های حسابداری، مدیریت کسب و کار، هتلداری، برق صنعتی، پرورش زنبورعسل، گیاه پزشکی، مکانیک و منابع طبیعی-جنگلداری مشغول به تحصیل هستند و از این مرکز تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ نفر فارغ التحصیل شده‌اند.